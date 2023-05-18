Дуров пояснил заявление Telegram о рисках для пользователей macOs

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что платформа не подтверждала наличие уязвимости в приложении для компьютеров Apple. На официальное сообщение с перечнем рисков для владельцев ПК на macOs ранее обратили внимание СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: Архив Павла Дурова Павел Дуров

Фото: Архив Павла Дурова

«(Риск существует.—"Ъ") только если: у вас есть вредоносное ПО с root-доступом на вашем Mac, вы используете Telegram для macOs, скачанный из App Store (обновление с исправлением находится на рассмотрении) — если вы скачали приложение с нашего сайта, вас это не затронет»,— указывали представители платформы.

Должны ли сочетаться оба пункта или для возникновения уязвимости достаточно лишь одного, Telegram не уточнил. Издания вышли с сообщением о том, что соцсеть подтвердила наличие уязвимости. С этой формулировкой не согласился Павел Дуров.

«В нашем сообщении мы объяснили, что никакой уязвимости не было. Потому что заявленная "уязвимость" заключалась в следующем: "Если бы у злоумышленника уже был доступ к вашему компьютеру, он мог бы управлять вашей камерой и микрофоном через Telegram". Но если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram — меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться»,— написал господин Дуров в своем русскоязычном канале.

По мнению предпринимателя, в технических темах средства массовой информации «часто гонятся за громкими заголовками» и вводят пользователей в заблуждение. «Если заголовки СМИ о мнимых и реальных угрозах будут одинаковыми, люди перестанут воспринимать их всерьез — получится как в басне про мальчика, который без нужды кричал: "Волк"»,— предупредил господин Дуров.

О том, как мошенники наводнили Telegram своими программами — в материале «Ъ» «Telegram заботал по фишингу».

Григорий Лейба