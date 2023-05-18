«Авито»: продажи k-pop атрибутов в Челябинске выросли в 4,4 раза

В январе-апреле продажи атрибутов, посвященных корейским музыкальным группам (k-pop), на «Авито» в Челябинске выросло в 4,4 раза. В целом по России показатель увеличился в 2,7 раза. Об этом сообщают в пресс-службе «Авито».

В целом по РФ на портале объявлений фанаты корейской поп-музыки чаще всего приобретают альбомы любимых групп. Сильнее всего выросли продажи релизов TXT — почти в семь раз, Stray Kids (в 5,8 раза) и BTS (+77%). Средняя цена альбома на «Авито» составила 1,5 тыс. руб. Также в 2,6 раза выросли продажи светодиодные фонарики с логотипами групп — лайстиков. В среднем они стоят 2,8 тыс. руб.

«K-Pop, или корейский поп, стал отдельным социокультурным феноменом и многомиллионной индустрией, и дело не только в музыке: вокруг популярных групп формируются мощные сообщества фанатов. Для них каждая группа регулярно выпускает новый мерч: футболки и кепки, плакаты и карточки и брелоки», — отмечают эксперты «Авито».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле в Челябинске по франшизе открылось заведение корейского стрит-фуда Chicko. Партнером сети в городе стала группа «Рестостар». Открытие заведения вызвало ажиотаж среди горожан — любителей корейской культуры.

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