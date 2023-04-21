В Челябинске открылся ресторан федеральной сети корейского стрит-фуда

На улице Цвиллинга в Челябинске открылось по франшизе заведение корейского стрит-фуда Chicko. Несмотря на то, что официальное открытие проходило во второй половине дня, у дверей ресторана с утра была очередь. Эта точка стала четвертой в России за пределами столицы. В Челябинске партнером сети стала группа «Рестостар».

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В группе Chicko сообщается, что в ближайшей перспективе сеть планирует открыть в РФ и СНГ еще ряд заведений, в том числе в Астане, Тюмени, Ульяновске, Сургуте, Томске, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде и так далее. Основателем Chicko является московский предприниматель Сергей Лебедев.