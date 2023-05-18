«Майскую прогулку» в Екатеринбурге перенесли из-за лесных пожаров

Оргкомитет «Майской прогулки» принял решение перенести мероприятие на 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ) со ссылкой на профессора Виктора Гроховского.

Ранее перенести мероприятие рекомендовал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев. Он указывал, что в регионе до сих пор действует особый противопожарный режим, запрещающий посещение лесопарков.

Юбилейная 40-я «Майская прогулка» изначально должна была пройти в Екатеринбурге 21 мая. Запланированные маршруты проходили по территории парка им. Лесоводов России, Уктусского, Нижне-Исетского, Санаторного, Шарташского лесопарков.

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