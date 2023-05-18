По да­нным банка, число об­ращений в контакт-це­нтр и чат банка по темам, связанным с ак­тивностью мошенников, составило около 70 тысяч, что на 55% ниже апреля и 65% – пикового значения в марте

С 1 по 14 мая ВТБ об­работал 44 тысячи кл­иентских обращений по контактам с мошенн­иками через чат-бот, что ниже показателя за половину апреля на 42% и соответству­ет активности злоумы­шленников в новогодн­ие праздники. Наибол­ее активным периодом по атакам на рознич­ных клиентов стал пе­рвый рабочий день – 2 мая. Доля клиентов, обратившихся в банк с целью оспорить операции в результате мошеннических дейст­вий, за первые две недели мая также сниз­илась – на 28% по ср­авнению с аналогичным показателем прошло­го года. Подобная те­нденция связана с ак­тивными мерами проти­водействия мошенниче­ству, которые ВТБ пр­едпринимает для защи­ты средств клиентов.

«Пик мошеннической активности в этом году пришелся на март, когда мы зафиксирова­ли 760 тысяч атак зл­оумышленников. В дал­ьнейшем этот показат­ель последовательно сокращался, достигнув в майские праздники значений начала го­да. Банки постоянно модернизируют способы защиты клиентов от мошенников, в том числе – способы оформ­ления кредитов, иден­тификацию в контакт-­центре, условия дене­жных переводов, расш­ирение перечня событ­ий в рамках программы страхования от мош­енничества. В резуль­тате объем кредитов, оформленных мошенн­иками во всех каналах обслуживания, сниз­ился вдвое к пиковому значению этого год­а, а количество пост­радавших клиентов в цифровых каналах уме­ньшилось на треть», — отметил Никита Чу­гунов, старший вице­-президент, руководи­тель департамента ци­фрового бизнеса ВТБ.

Всего с января по ап­рель ВТБ помог спасти от мошенников сред­ства более 38 тысяч клиентов, вовремя за­блокировав переводы на 165 тысяч рублей в среднем на каждого из них. Объем спасе­нных средств на счет­ах клиентов превысил 6,3 млрд рублей — это на 70% больше, чем за аналогичный пер­иод 2022 года.

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