Суд взыскал с «Южуралмоста» почти 22 млн рублей в пользу Социального фонда

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск отделения Фонда социального страхования региона (с 1 января отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области) о взыскании 21,8 млн руб. с АО «Южуралмост» (Магнитогорск). Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Компания, которая в 2015-2018 года была крупнейшим дорожным подрядчиков в Челябинской области, с марта 2022 года находится в процессе ликвидации. В ноябре прошлого года региональное отделение Фонда соцстрахования направило иск о взыскании с компании капитализированных платежей в размере 21,8 млн руб., поскольку ответчик уклонялся от включения этих требований в промежуточный ликвидационный баланс и выплаты в добровольном порядке. До вступления решения по этому делу в силу суд запретил ликвидировать «Южуралмост».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с марта этого года в арбитражном суде региона рассматривается заявление о признании «Южуралмоста» банкротом. Его направило ООО «Урал-сервис-групп» (УСГ, Челябинск) из-за долга в размере 72,5 млн руб.

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