В суд поступило заявление о банкротстве компании «Южуралмост»

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление о признании банкротом бывшего крупнейшего дорожного подрядчика в регионе – АО «Южуралмост» (Магнитогорск). Документы направило ООО «Урал-сервис-групп» (УСГ, Челябинск). Сумма требований кредитора составляет 72,5 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

В 2022 году суды двух инстанций обязали «Южуралмост» выплатить УСГ задолженность в размере 75,2 млн руб. по договору подряда, заключенного в 2019 году. Челябинская компания выполняла ремонт дорог и мостов в регионе по ряду контрактов «Южуралмоста», но не получила за свои услуги плату в полном объеме.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с марта 2022 года магнитогорская компания находится в стадии ликвидации. Однако в ноябре Арбитражный суд региона приостановил этот процесс, приняв обеспечительные меры по иску Фонда социального страхования о взыскании с «Южралмоста» почти 22 млн руб. Также бывший дорожный монополист Челябинской области должен заплатить штрафы в размере 484,3 млн руб., назначенные ФАС России за заключение двух антиконкурентных соглашений при проведении 10 дорожных аукционов – с экс-губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и министерством дорожного хозяйства и транспорта региона. В январе этого года законность штрафов подтвердила кассационная инстанция Арбитражного суда Московского округа.