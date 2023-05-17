«Сто пудов» убытков

В ходе банкротства кубанского предпринимателя Дмитрия Ступко, владельца компании «Сто пудов», суд проверяет сведения о движении средств по счетам банкрота и аффилированных лиц. Ранее финансовый управляющий Евгений Бочаров выявил подозрительные перечисления в адрес господина Ступко средств на 828 млн руб. Дмитрий Ступко был признан банкротом в 2020 году, он должен Крайинвестбанку и Россельхозбанку в общей сложности 295 млн руб. В прошлом году предприниматель был осужден за преднамеренное банкротство ООО «Сто пудов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд изучит сделки Дмитрия Ступко на 828 млн рублей

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Суд изучит сделки Дмитрия Ступко на 828 млн рублей

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) удовлетворил ходатайство Евгения Бочарова, финансового управляющего индивидуального предпринимателя (ИП) Дмитрия Ступко, который просил истребовать дополнительные сведения о движении средств на счетах банкрота и аффилированных с ним лиц. Информация о судебном акте опубликована в картотеке АСКК. Ранее Евгений Бочаров выяснил, что Дмитрий Ступко и его доверенные лица участвовали в подозрительных сделках на сумму 828 млн руб.

Дмитрий Ступко был владельцем компаний «Сто пудов», «Возрождение», «Родина», «Сельхозломбард», занимавшихся сельским хозяйством и торговлей. В 2020 году ООО «Сто пудов» было ликвидировано после процедуры банкротства (задолженность – 30 млн руб.), остальные компании были закрыты по инициативе учредителя. В тот же период Крайинвестбанк (владелец – администрация Краснодарского края) инициировал банкротство ИП Дмитрия Ступко, предъявив ему претензии на 228 млн руб. Требования на 67 млн руб. в реестре также установило ООО «ТД Агроторг», правопреемник Россельхозбанка.

Финансовый управляющий Евгений Бочаров, проанализировав данные о хозяйственной деятельности банкрота, выяснил, что в период с 2014 по 2017 год на счета ИП Ступко поступали средства от компаний, которые контролировал сам предприниматель или его доверенные лица. В графе «назначение платежа» было указано «покупка земельного участка», «аренда сельхозтехники», «покупка сельхозпродукции», однако обстоятельства сделок вызвали сомнения в их реальности.

По данным управляющего, средства со счетов ИП Ступко затем перечислялись его бухгалтеру или юристу под видом материальной помощи или займа, часть средств снимал со счетов он сам. В итоге на момент банкротства денежные средства на счетах ИП Ступко отсутствовали.

Финансовой управляющий Евгений Бочаров считает, что эти действия господина Ступко и связанных с ним лиц привели к банкротству ИП, причинив ущерб кредиторам.

В ходе банкротства ИП Ступко было реализовано имущество стоимостью 39 млн руб., в настоящее время с торгов продается дом в Краснодаре стоимостью 19 млн руб.

По словам Романа Домащенко, управляющего партнера адвокатского бюро «Домащенко и партнеры», финансовый управляющий обязан проверить все сделки с участием банкрота, именно для этого он запрашивает дополнительные сведения о движении средств по счетам Дмитрия Ступко и связанных с ним лиц.

«Следующий шаг – обращение управляющего в суд за признанием сделок с участием ИП недействительными и за взысканием средств с получателей. Кроме того, управляющий имеет право обратиться в правоохранительные органы для расследования противоправных действий предпринимателя», – пояснил юрист.

В августе 2022 года Тихорецкий районный суд приговорил Дмитрия Ступко к году и десяти месяцам колонии общего режима за преднамеренное банкротство ООО «Сто пудов» (ст. 196 УК РФ). Суд признал, что предприниматель выводил средства со счетов предприятия по фиктивным договорам поставок агрохимикатов и выполнения сельхозработ, чем нанес кредиторам ущерб в сумме 25 млн руб. В декабре 2022 года Краснодарский краевой суд смягчил наказание Дмитрию Ступко, заменив реальный срок лишения свободы на условный, предприниматель был освобожден из-под стражи.

Анна Перова, Краснодар