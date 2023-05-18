В Новосибирске 44% опрошенных студентов считают распределение выпускников нарушением свободы выбора

Среди студентов университетов и институтов возвращение к системе распределения выпускников не поддержали 44%. Учащиеся отметили, что подобная система нарушает свободу выбора. Практику распределения поддерживают лишь три человека из десяти, говорится в аналитике SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В то же время 63% родителей учащихся 10—11 классов считают возврат к системе распределения выпускников благом.

В целом 52% новосибирцев высказались за возврат к системе распределения выпускников вузов. Каждый четвертый высказался против, 22% затруднились с ответом. Больше всего голосов за введение практики поступило от респондентов старше 45 лет (68%) и горожан с высшим образованием (61%).

Эксперты провели опрос в период с 1 по 17 мая 2023 года. В нем приняли участие экономически активное население и студенты вузов из Новосибирска.

Законопроект, по которому студенты-бюджетники будут обязаны работать три года по распределению, внесли на рассмотрение в Госдуму в мае 2023 года. Согласно документу, студенты-бюджетники в случае отказа должны будут оплатить свое обучение. Текст документа опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В марте губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался за введение обязательного распределения выпускников вузов. Это может помочь удержать востребованных специалистов, считает он. По его словам, эту систему могут ввести в ближайшие годы.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова