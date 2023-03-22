Губернатор Новосибирской области высказался за введение обязательного распределения выпускников вузов

Введение обязательного распределения выпускников вузов может помочь удержать востребованных специалистов, считает глава Новосибирской области Андрей Травников. «Нужно этот опыт возвращать, есть в этом логика и справедливость - государство потратило на тебя средства, предоставив возможность учиться, в свою очередь выпускник должен хотя бы три года отработать по профессии необходимой государству», - заявил губернатор в эфире «Вести Новосибирск».

По словам Андрея Травникова, эту систему могут ввести в ближайшие годы. Он предложил предприятиям использовать другие инструменты – практику на предприятии и договор целевого обучения. «Не знаю когда появится у нас политическая воля для возврата этой практики. Но с учетом того, что мы отказались от болонской системы, может быть и до распределения дойдем. Мы ожидаем это решение», - высказался он. Также Андрей Травников считает необходимым увеличить количество обучающихся по дефицитным специальностям.

К возврату обязательного распределения также призвал директор Бердского строительного треста Александр Воронин, который пожаловался властям на дефицит специалистов в строительной отрасли. «Необходимо после выпуска закреплять молодых специалистов за строительными организациями чтобы они после университета по распределению набирались опыта», - прокомментировал он.

Возвращение к системе обязательного распределения выпускников вузов обсуждают не в первый раз. В 2022 году в Совете Федерации говорили о применении этой схемы к специалистам IT. Тогда чиновники предлагали студентов-бюджетников после окончания вузов, техникумов и колледжей направлять на предприятия на срок до пяти лет. В СССР распределение было трехлетним.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова