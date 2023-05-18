Суд принял иск Федерации профсоюзов Челябинской области к руководству санатория «Урал»

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск Федерации профсоюзов Челябинской области о взыскании 161 млн руб. с руководства ОАО «Санаторий „Урал“» (Увельский район). Предварительное судебное заседание назначено на 29 июня. Соответствующее определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Истец также направил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества пяти ответчиков – генерального директора санатория Галины Селяниной, двух членов совета директоров Полины Мордовцевой и Дарьи Зайковой, а также Виктора и Николая Марченко, пределах цены иска. В обоснование заявления Федерация профсоюзов указала на недобросовестное поведение руководства санатория, уклонение от добровольной передачи документов о финансово-хозяйственной деятельности. По мнению истца, ответчики совершали действия, направленные на вывод средств со счетов санатория «Урал», путем совершения мнимых сделок по несуществующим обязательствам. Непринятие обеспечительных мер, по мнению истца, затруднит или сделает невозможным исполнение итогового решения по делу, так как заинтересованные лица могут вывести принадлежащее им имущество и средства на третьих лиц. Однако из-за отсутствия доказательств этих доводов суд отказал в принятии обеспечительных мер.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Федерация профсоюзов Челябинской области направила иск о взыскании 161 млн руб. с руководства санатория еще в марте. До 15 мая заявление оставалось без движения. Истец, владеющий 44% акций санатория «Урал», намерен взыскать с руководства и связанных с ним лиц убытки, которые, по мнению Федерации профсоюзов, они причинили, совершив ряд действий и сделок, не отвечающих интересам организации.

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