В Самарской области резко подорожал репчатый лук и подешевели свежие огурцы

Цены на ряд товаров и услуг за неделю изменились в Самарской области. Больше всего за указанный период в регионе подорожал репчатый лук (на 11%; 70,2 руб. за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

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Кроме того, за минувшие семь дней в регионе выросли цены на сахар-песок (на 3,6%; 61,4 руб. за один кг) и бананы (на 2,1%; 123,9 руб. за один кг). Одновременно с этим в Самарской области подешевели свежие огурцы (на 13,5%; 139,6 руб. за кг). Также в регионе снизились цены на гречневую крупу-ядрицу (на 3,4%; 70,5 руб. за один кг) и куриные яйца (на 3,3%; 74,9 руб. за десяток).

Также, по данным ведомства, индекс потребительских цен по Самарской области в апреле достиг 100,5%. На продовольственные товары в регионе он составил 100,52%; на непродовольственные товары – 100,35%.

Ранее в Самарской области уже фиксировался рост цен на лук. При этом в регионе подешевели яблоки.

Георгий Портнов