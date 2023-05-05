В Самарской области за неделю подорожал лук и подешевели яблоки

Цены на ряд товаров и услуг изменились в Самарской области за минувшую неделю. В частности, больше всего за этот период в регионе подорожали репчатый лук (58,35 руб. за один кг; на 6,1%) и морковь (на 5,2%; 39,5 руб. за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Также в области за семь дней выросли цены на яблоки (на 4,5%; 112,1 руб. за один кг) и пшеничную муку (на 2%; 41,3 руб. за один кг). Одновременно с этим в регионе подешевели свежие огурцы (на 6,3%; 175,9 руб. за один кг) и куриные яйца (на 2,6%; 80,2 руб. за один кг). За неделю до этого в Самарской области был зафиксирован рост цен на лук, свинину и кур.

Георгий Портнов