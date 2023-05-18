Временную дорогу у стройплощадки метро на площади Сенной закроют с 19 мая

С 19 будет закрыта временная дорога у строящейся станции метро «Сенная». Проехать к канатной дороге и жилым домам на Казанском съезде можно будет со стороны колеса обозрения, сообщили в Главном управлении по строительству метро (ГУММиД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУММиД Фото: ГУММиД

«Около Печерского съезда сейчас формируют новую дорогу, до конца следующей недели (28 мая) здесь будут укладывать щебень и асфальт»,— говорится в сообщении.

Продлением метро в центре Нижнего Новгорода занимается «Моспроект-3», цена контракта — 35,5 млрд руб. В 2026 году планируется построить две станции — на площади Сенной и на площади Свободы.

Анастасия Еремина