Дистрибьютор турецкой CIMSA опроверг продажу складов в Новороссийске

ООО «Цементная торговая компания» — официальный дистрибьютор в РФ турецкой фабрики CIMSA по производству цемента — опровергло сообщение о продаже складского комплекса в Новороссийске. Сообщения об этом накануне появились в СМИ.

Российский аукционный дом сообщал, что в селе Цемдолина под Новороссийском продали производственно-складской комплекс площадью 140,4 тыс. кв. м за 328,7 млн руб. Он был арестован в рамках ФЗ «Об исполнительном производстве». Теперь его обладателем стало АО «Профит Групп».

Несколько СМИ сообщали, что по адресу, где находится комплекс, зарегистрировано ООО «Цементная торговая компания». Однако в компании опровергли сведения о своей продаже.

Татьяна Ручкина

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