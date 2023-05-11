В Новороссийске за 328 млн рублей продали производственно-складской комплекс

В Новороссийске в селе Цемдолина за 328,7 млн руб. продали производственно-складской комплекс. Об этом сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

Комплекс площадью 140,4 тыс. кв. м был арестован в рамках ФЗ «Об исполнительном производстве». Таким образом, РАД провел первые торги по поручению Росимущества.

Всего в торгах участвовало два претендента. Начальная цена комплекса составляла 316,78 млн руб. Победителем стало АО «Профит Групп», предложившее наибольшую сумму.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Профит Групп» зарегистрировано в Москве в 2019 году. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Гендиректором является Олег Литовкин. В 2022 году выручка компании составила 37 млн руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб.

Татьяна Ручкина

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