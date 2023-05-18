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FIFA представила логотип чемпионата мира по футболу 2026 года

Международная федерация футбола (FIFA) презентовала логотип чемпионата мира 2026 года. Впервые на логотипе турнира появилось реальное изображение главного приза чемпионата — Кубка мира, а также год проведения соревнований. 18 мая 16 городов, которые примут матчи чемпионата мира-2026, представят собственные логотипы.

Логотип чемпионата мира по футболу 2026 года

Логотип чемпионата мира по футболу 2026 года

Фото: FIFA

Логотип чемпионата мира по футболу 2026 года

Фото: FIFA

Городами—организаторами проведения матчей являются Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл (США); Гвадалахара, Мехико и Монтерреей (Мексика); Торонто и Ванкувер (Канада).

Презентация логотипа чемпионата мира по футболу 2026 года прошла в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе при участии президента FIFA Джанни Инфантино. На мероприятии также присутствовали двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо, бывшие вратари сборной Мексики и Канады Хорхе Кампос и Крейг Форрест, а также двукратная чемпионка мира в составе сборной США Карли Ллойд.

Финальный турнир чемпионата мира по футболу в 2026 году впервые пройдет с участием 48 команд. Турнир также впервые примут сразу три страны — Канада, Мексика и США. Финальный матч ЧМ-2026 пройдет 19 июля.

Милена Костерева

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