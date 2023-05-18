Союз архитекторов осудил снос исторических домов в Ярославле

Правление Ярославской организации Союза архитекторов России опубликовало заявление по поводу сноса в мае двух исторических даний в Ярославле: деревянного дома на улице Пятницкой, 4 и магазина «Быки» на Карла Либкнехта, 45. Архитекторы считают, что «снесенные здания имели несомненную художественную и градостроительную ценность, являлись значимыми элементами историко-градостроительной среды города». Специалисты выразили сожаление, что сносы «не удалось предотвратить».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снесенное здание бывшего магазина "Быки"

Фото: Ольга Мазанова Снесенное здание бывшего магазина "Быки"

Фото: Ольга Мазанова

«Снесенные здания обладали признаками объектов культурного наследия. Здание магазина "Быки" по ул. Карла Либкнехта, 45 имело на главном фасаде характерные для этого периода развития советской архитектуры зооморфные элементы лепного архитектурного декора — барельеф головы быка и др… Ценный исторический дом по ул. Пятницкая, 4 — деревянный 1-этажный с элементами модерна в декоре фасадов (наличники, расстекловка окон, обшивка тесом и т.д.) и модерновой формой крыши. Дом являлся частью исторической среды церкви Пятницы Калашной, формировал фронт застройки ул. Калашной на границе с буферной зоны Юнеско»,— говорится в обращении.

Архитекторы констатируют, что снос исторических зданий в центре города продолжается, что представляет угрозу сохранности исторической среды.

«Союз архитекторов призывает собственников исторических зданий, застройщиков прекратить сносы ценой исторической застройки, а чиновников профильных департаментов, коллег-архитекторов, проектирующих на месте предлагаемых к сносу ценных исторических зданий, относиться бережно к историко-культурному наследию города, принять меры предотвращению сносов ценой исторической застройки в центре города»,— говорится в заявлении.

Антон Голицын