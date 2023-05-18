«Политический процесс вокруг Украины явно оживился»

Черноморскую инициативу продлили еще на два месяца. Это произошло по итогам переговоров с участием России, Украины, Турции и ООН. Президент Реджеп Тайип Эрдоган отдельно поблагодарил Москву за возможность турецким судам выйти из портов Николаева. В свою очередь, российская сторона выразила надежду на то, что ее условия будут оперативно выполнены. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Кремль согласился на небольшой компромисс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Зерновая сделка не только продлевается, но и расширяется. Теперь она затрагивает не только порты Одессы, но и Николаева. Это было одно из главных требований украинской стороны. Впрочем, информация нуждается в уточнении. Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган торжественно заявил, мол, спасибо добрым российским друзьям за то, что дали возможность турецким судам покинуть вышеуказанные гавани.

Они не могли этого сделать с начала боевых действий. Москва заявляла, что в принципе не против, однако акватория заминирована. Вы же не хотите пойти ко дну вместе со столь ценным грузом? Теперь, как видно, проблему устранили. Здесь не совсем понятно, будет ли Николаев и дальше задействован в спасении мира от голода, или это разовая акция, чтобы пропустить застрявшие турецкие караваны.

Как бы то ни было, по факту сделка расширена. И при желании можно сказать, что Россия действительно пошла на уступки, а Украина и Запад добились своего. Хотя официально пошли навстречу лишь Анкаре и никому больше. При этом также не совсем понятно, насколько выполнены именно российские условия.

То, что сделку в итоге продлят, сомнений практически ни у кого из наблюдателей не вызывало. Всегда считалось, что это прямая поддержка Эрдогана, чтобы он уже наконец выиграл свои президентские выборы. Если же он их все-таки проиграет, новый глава Турции вполне может столкнуться с трудностями при очередном продлении, особенно если будет увлекаться антироссийской риторикой. Однако кажется, что дело не только в поддержке Эрдогана.

Во-первых, не продлить сделку непросто. Продовольствие вполне можно возить и без российского согласия, на что турецкий лидер неоднократно намекал. Не будете же вы стрелять по турецким мирным судам и караванам под флагом ООН? Во-вторых, все опять как-то неожиданно совпало: китайский спецпредставитель Ли Хуэй как раз начал в эти дни свою миротворческую миссию. Он посетит Киев, Европу и Российскую Федерацию.

Дальше — больше: президент США Джо Байден, со своей стороны, не исключил очень скорой встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. При чем здесь зерновая сделка? Дело в том, что переговорный процесс по Украине, который фактически уже идет, нельзя начинать без каких-либо уступок.

Для Кремля черноморская инициатива с расширением на Николаев — самое простое и безболезненное решение, которое прекрасно продается в качестве жеста доброй воли.

Вот видите — мы мир от голода спасаем, а вы нас обвиняете во всех смертных грехах. Неправильно это. Как бы то ни было, политический процесс вокруг Украины явно оживился наряду с военным. Возможно, это начало некой большой партии. Но не будем забегать вперед, ибо ситуация находится в развитии, и многое скоро прояснится.

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