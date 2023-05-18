«Политический процесс вокруг Украины явно оживился»

Черноморскую инициативу продлили еще на два месяца. Это произошло по итогам переговоров с участием России, Украины, Турции и ООН. Президент Реджеп Тайип Эрдоган отдельно поблагодарил Москву за возможность турецким судам выйти из портов Николаева. В свою очередь, российская сторона выразила надежду на то, что ее условия будут оперативно выполнены. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Кремль согласился на небольшой компромисс.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Зерновая сделка не только продлевается, но и расширяется. Теперь она затрагивает не только порты Одессы, но и Николаева. Это было одно из главных требований украинской стороны. Впрочем, информация нуждается в уточнении. Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган торжественно заявил, мол, спасибо добрым российским друзьям за то, что дали возможность турецким судам покинуть вышеуказанные гавани.
Они не могли этого сделать с начала боевых действий. Москва заявляла, что в принципе не против, однако акватория заминирована. Вы же не хотите пойти ко дну вместе со столь ценным грузом? Теперь, как видно, проблему устранили. Здесь не совсем понятно, будет ли Николаев и дальше задействован в спасении мира от голода, или это разовая акция, чтобы пропустить застрявшие турецкие караваны.
Как бы то ни было, по факту сделка расширена. И при желании можно сказать, что Россия действительно пошла на уступки, а Украина и Запад добились своего. Хотя официально пошли навстречу лишь Анкаре и никому больше. При этом также не совсем понятно, насколько выполнены именно российские условия.
То, что сделку в итоге продлят, сомнений практически ни у кого из наблюдателей не вызывало. Всегда считалось, что это прямая поддержка Эрдогана, чтобы он уже наконец выиграл свои президентские выборы. Если же он их все-таки проиграет, новый глава Турции вполне может столкнуться с трудностями при очередном продлении, особенно если будет увлекаться антироссийской риторикой. Однако кажется, что дело не только в поддержке Эрдогана.
Во-первых, не продлить сделку непросто. Продовольствие вполне можно возить и без российского согласия, на что турецкий лидер неоднократно намекал. Не будете же вы стрелять по турецким мирным судам и караванам под флагом ООН? Во-вторых, все опять как-то неожиданно совпало: китайский спецпредставитель Ли Хуэй как раз начал в эти дни свою миротворческую миссию. Он посетит Киев, Европу и Российскую Федерацию.
Дальше — больше: президент США Джо Байден, со своей стороны, не исключил очень скорой встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. При чем здесь зерновая сделка? Дело в том, что переговорный процесс по Украине, который фактически уже идет, нельзя начинать без каких-либо уступок.
Для Кремля черноморская инициатива с расширением на Николаев — самое простое и безболезненное решение, которое прекрасно продается в качестве жеста доброй воли.
Вот видите — мы мир от голода спасаем, а вы нас обвиняете во всех смертных грехах. Неправильно это. Как бы то ни было, политический процесс вокруг Украины явно оживился наряду с военным. Возможно, это начало некой большой партии. Но не будем забегать вперед, ибо ситуация находится в развитии, и многое скоро прояснится.
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