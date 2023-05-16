Средняя зарплата в Свердловской области превысила 59 тыс. рублей

В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата в апреле составила 59,4 тыс. руб., что почти на 3,1 тыс. руб. больше, чем в марте. Согласно исследованию сервиса hh.ru, на Среднем Урале зарплаты выше, чем в среднем по России (57,8 тыс. руб.), однако меньше, чем в среднем по Уральскому федеральному округу (62,3 тыс. руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самые большие зарплаты у высшего и среднего менеджмента — в среднем 88,7 тыс. руб. В пятерку лидеров по уровню заработка также вошли работники сфер строительства и недвижимости (70,4 тыс. руб.), сельского хозяйства (67,7 тыс. руб.), а также рабочий персонал (66,5 тыс. руб.) и специалисты по добыче сырья (65,9 тыс. руб.).

Меньше всего в Свердловской области получают работники сфер спорта и красоты (35,7 тыс. руб.), розничной торговли (34,99 тыс. руб.), а также туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (33,9 тыс. руб.).

Напомним, в 2022 году каждый четвертый свердловчанин столкнулся с задержкой зарплаты. У 6% опрошенных такое произошло всего один раз, у 20% – неоднократно. При этом 71% уральцев заявили, что деньги им всегда выплачивают вовремя.

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