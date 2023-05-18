Япония в апреле сократила импорт угля и СПГ из России

В апреле 2023 года Япония сократила импорт угля из России на 80,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в статистических материалах министерства финансов страны. Импорт сниженного природного газа (СПГ) за отчетный период снизился на 10,6% относительно показателей 2022 года.

Согласно материалам ведомства, снижение зафиксировано и в импорте цветных металлов из России. В прошлом месяце было импортировано на 79,5% меньше металлов. В апреле Япония также снизила импорт овощей из России на 75,1%, а также рыбы и морепродуктов — на 31,4%. При этом импорт зерновых из России вырос на 554,8%.

По итогам 2022 финансового года (1 апреля 2022—31 марта 2023 года) объем импортируемых из России в Японию товаров сократился на 6,3%, до 1,73 трлн иен ($12,85 млрд). Объем экспорта из Японии в Россию упал на 39,8%, до 524,08 млрд иен ($3,9 млрд).

Милена Костерева