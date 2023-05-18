Глава СКР потребовал доклад по делу об обрушении кровли склада в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения перекрытий складского здания в региональном центре. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства в своем telegram-канале.

Происшествие случилось днем 16 мая на улице 2-ая Потребительская в Советском районе Челябинска. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», во время ремонтных работ частично обрушилась кровя производственного здания. Под завалами оказались четыре человека. Все они госпитализированы. Погибших нет. Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило и расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

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