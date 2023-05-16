В Челябинске четверо рабочих получили травмы при обрушении крыши складского здания

В Советском районе Челябинска обрушилась кровля складского здания. Четыре человека госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Происшествие случилось на улице 2-ая Потребительская. Прибывшие на место спасатели установили, что в складском здании частично обрушилась кровля на площади 400 кв. м. В это время здесь проводились ремонтные работы. Самостоятельно из здания эвакуировались 20 человек. Четырех человек с различными травами оперативно достали из под завалов и доставили в больницы.

Есть угроза дальнейшего обрушения строительных конструкций. На месте находятся пожарно-спасательные подразделения и автокраны.