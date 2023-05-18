Глава МЧС осмотрит подтопленные районы Иркутской области

Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Иркутскую область для осмотра подтопленной территории. Глава ведомства с вертолета осмотрит последствия паводка, проконтролирует оказание помощи пострадавшим, а также пообщается с местным населением, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России по Республике Саха (Якутия Фото: Пресс-служба МЧС России по Республике Саха (Якутия

По последним данным в Иркутской области паводковая обстановка остается напряженной. В населенных пунктах Катангского района подтоплены 120 домов, в которых проживают 236 человек.

Уровень воды в Нижней Тунгуске продолжает снижаться: в районе села Преображенка составляет 916 см при критической отметке 890 см, в районе села Ерёма - 899 см при критике 820 см. В населенных пунктах дежурят спасатели МЧС России.

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Лолита Белова