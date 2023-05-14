Около 170 участков и более 140 домов пострадали от паводка в Иркутской области

В Катангском районе Иркутской области в зоне подтопления оказались 167 приусадебных участков и 141 жилой дом, где проживают 286 человек, сообщает ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

По данным главы областного управления МЧС Вячеслава Федосеенко, уровень воды в реке Нижняя Тунгуска сохраняется на отметке 727 см при критической – 600 см. «Это происходит из-за активного таяния снега и притока талых вод»,– сказал он. В черте села Преображенка уровень воды составляет 947 см при критической отметке 890 см, в селе Непа - 873 см при критической в 850, в селе Токма - 650 см при критической отметке 590.

В населенных пунктах работают спасатели, осуществляется доставка воды и продуктов питания. Жители, нуждающиеся в дополнительной помощи, доставлены в Киренск, сообщили в МЧС.

Ожидается, что высокие уровни рек на севере региона сохранятся в ближайшие дни. В тоже время, как отметил Вячеслав Федосеенко, по предварительным прогнозам, вода пойдет на убыль в течение пяти суток. В правительстве региона сообщили, что на особом контроле находится работа оценочных комиссий по возмещению ущерба жителям, пострадавшим от паводка.

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Анна Егорова