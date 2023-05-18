В Свердловской области задержали виновника крупного пожара

Сотрудники МЧС задержали мужчину, устроившего крупный пожар в 2 км от села Тюльгаш (Свердловская область). По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, мужчина поджог сухую траву, в результате чего площадь возгорания достигла 270 га.

Инцидент произошел днем 17 мая. Спасателям потребовалось около восьми часов, чтобы полностью потушить пожар. Угрозы распространения огня на леса и населеные пункты не было. тушении пожара участвовали 22 человека и 6 единиц техники.

После задержания предполагаемого поджигателя передали полиции. Сейчас в его действиях разбираются следственные органы.

Напомним, по фактам крупных и резонансных пожаров в Свердловской области возбуждено 34 уголовных дела, из которых 26 — по фактам лесных пожаров.

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