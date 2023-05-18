СМИ: губернатор Флориды Десантис подаст заявку на участие в президентских выборах на следующей неделе

На следующей неделе губернатор Флориды Рон Десантис подаст заявку на свое выдвижение в качестве кандидата на пост президента США. Об этом сообщили газета The Wall Street Journal и агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным Reuters, господин Десантис подаст документы на выдвижение 25 мая, что будет приурочено к мероприятию по сбору средств. Официально о старте кампании будет объявлено 29 мая.

Ранее заявку на участие в выборах от Республиканской партии подали экс-президент США Дональд Трамп, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами. Рон Десантис сообщал о планах присоединиться к гонке. Главным кандидатом на выдвижение от республиканцев считается Дональд Трамп.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп ушел в отрыв».

Олеся Павленко