Segezha Group системно работает в области достижения целей устойчивого развития

17 мая вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») Николай Иванов выступил на V Национальном форуме по устойчивому развитию, организованном деловым изданием «Ведомости». В мероприятии участвовали топ-менеджеры крупного бизнеса, ведущих банков и инвестиционных институтов, руководители исполнительной и законодательной власти, а также ряда международных организаций. На форуме обсуждались стратегические подходы и актуальные решения в области достижения целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп» Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп»

В ходе сессии «ESG как философия ведения бизнеса: приоритеты, риски, соответствие» Николай Иванов рассказал о системной работе холдинга в области ЦУР, сокращении объема эмиссии CO2 при устойчивом лесопользовании в сочетании с лесовосстановлением, актуализации законодательства для развития «зеленого строительства» и «зеленой энергетики», представил позицию компании по климатическим проектам.

«По тем расчетам, которые мы делали и которые подтверждены независимыми исследованиями, у нас объём поглощения двуокиси углерода многократно больше, чем объем эмиссии. Сокращение обеспечивается за счет проведения работ по лесовосстановлению и внедрения интенсивной модели устойчивого лесопользования, на лесозаготовках и сокращению выбросов парниковых газов непосредственно на производстве. Естественно, объем поглощений растет, и в этом плане отрасль положительно отличается от многих других, добывающих невозобновляемые ресурсы. Если говорить в целом о стимулировании предприятий лесного комплекса РФ к реализации климатических проектов, то не хватает учёта усилий компаний в сфере лесовосстановления и поглощения парниковых газов. Те требования, которые предъявляются к климатическим проектам, а это их «дополнительность», практически исключают арендаторов лесного фонда из реализации климатических проектов. Наша позиция – учитывать и по возможности монетизировать эти усилия, что пойдет на благо и экосистемам, и бизнесу, и обществу», – отметил он.

Николай Иванов также рассказал об усилиях холдинга по популяризации в России «зеленого строительства» с опорой на деревянное индустриальное домостроение, в том числе в северных регионах. Одновременно продвигается работа по вопросу использования биотоплива из отходов лесозаготовки и деревопереработки в муниципальной энергетике.

«Мы рассчитываем, что с учетом тех поручений, которые были даны Президентом России по итогам совещания по лесному комплексу 10 февраля, эти направления будут развиваться. Решаются две задачи. Одна – экологическая, использование возможностей ЛПК для развития низкоуглеродной энергетики и массового строительства по технологии с отрицательным углеродным следом. Другая – чисто экономическая, по замещению тех рынков, которые в настоящий момент для нас закрыты. В целом законодательство развивается в положительном ключе, но по ряду позиций нужны поправки, и мы стараемся участвовать в этой работе. Например, есть определенные законодательные сдвиги по деревянному домостроению, в том числе многоэтажному. Появился ГОСТ Р 70346-2022. У нас уже есть проект, который мы завершим в Байкальске Иркутской области, прорабатываем еще возможность строительства из наших конструкций в Норильске. Мы сейчас плотно работаем с Минстроем по организации такого строительства в различных регионах, в том числе по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья», - проинформировал Николай Иванов.

Отвечая на дополнительные вопросы, он сообщил о профилактике и борьбе с лесными пожарами на участках аренды: «Мы представлены в большинстве лесных регионов России. Несмотря на большую площадь арендуемых нами лесов – более 20 млн га, у нас в этом году был только один случай возгорания – на 4 га. И его успешно потушили. Несмотря на увеличение площади аренды, площадь пожаров из года в год сокращается. Компания сейчас рассматривает инвестиции в пилотный проект по созданию лесопожарного и лесохозяйственного центра в Красноярском крае».

Николай Иванов напомнил, что Segezha Group, как первая публичная компания в российском лесном комплексе, остается участником Глобального договора ООН и придерживается 17 заявленных в нем принципов. Однако в современных условиях требуется более прагматичный подход к терминам. Например, вместо «ESG» целесообразно использовать «Устойчивое развитие». Кроме того, чтобы обеспечить все принципы ЦУР ООН, нужна перестройка глобальной инфраструктуры и логистики для устойчивой работы с новыми рынками. Наибольшие усилия Segezha Group направлены сегодня на обеспечение производственной, логистической и транспортной эффективности, на экологию и создание безотходного производства, а также на социальные вопросы. Еще один важный аспект – совместная работа с другими игроками ЛПК над созданием Российской национальной системы лесной сертификации. По предложению ряда стран, которых затрагивает ситуация с уходом из России FSC, не исключено создание альтернативной глобальной системы лесной сертификации, полагает Николай Иванов.

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. В рамках борьбы с изменением климата, а также для повышения продуктивности своих лесов Группа внедряет принципы интенсивной модели устойчивого лесопользования. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги, а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. Торговые представительства – в КНР и Сингапуре. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 80 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем около 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com

АО «Лесосибирский ЛДК №1»