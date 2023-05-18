РБК: Росфинмониторинг может обязать банки указывать ИНН и паспортные данные получателя перевода

Росфинмониторинг может обязать банки проводить переводы денег с указанием данных об их получателе. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на новую редакцию законопроекта, который был представлен в феврале 2023 года.

По информации РБК, в новой версии документа Росфинмониторинг предложил:

Исключить дату рождения из данных, которые обяжут указывать банки. Также вместо полных Ф.И.О. предлагается указывать только фамилию и инициалы, а реквизитов удостоверения личности — серию и номер или ИНН.

Ввести исключения для передов через Систему быстрых переводов (СБП). В нем будет предусмотрена возможность досылки сведений о получателей от кредитной организации, обслуживающей получателя или оператора платежной системы. В таком случае указывать паспортные данные, ИНН и номер банковского счета не понадобится.

Срок вступления в силу законопроекта перенесут на 1 января 2026 года. В прошлой редакции он вступил бы в силу через 365 дней после его официального опубликования.

Банк будет устанавливать информацию о получателе на основе данных, предоставленных клиентом или содержащихся в системах межбанковского обмена.

Согласно действующей редакции антиотмывочного закона, при денежном переводе необходимо представлять информацию только о плательщике, информация о получателе не требуется. Ранее Росфинмониторинг говорил о планах сделать обязательным представление персональных данных получателя для внутренних и трансграничных переводов. Ведомство также хочет установить лимит на перевод без открытия банковского счета в 100 тыс. руб. или его эквиваленте в валюте. Первоначальный вариант соответствующего законопроекта раскритиковали банки, которые опасаются роста теневых переводов.

Подробнее о претензиях банков — в материале «Ъ» «Финансисты стремятся к простоте».

Олеся Павленко