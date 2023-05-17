Зона искованного земледелия

Как стало известно «Ъ-Юг», бенефициар концерна «Покровский» Аркадий Чебанов требует со своего партнера по бизнесу Андрея Коровайко 1,2 млрд руб. По мнению господина Чебанова, это должна быть компенсация за отчуждение его доли в активах «Покровского», которую осуществил господин Коровайко. Оба предпринимателя с 2021 года в бегах с связи с обвинением по уголовному делу о захвате сельхозугодий. С тех пор между партнерами идет конфликт, в ходе которого они и их родственники оспаривают принадлежность активов и управленческие решения по бизнесу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Находящиеся в бегах предприниматели выясняют отношения в арбитражном суде

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Находящиеся в бегах предприниматели выясняют отношения в арбитражном суде

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Бенефициар ГК «Концерн “Покровский”» Аркадий Чебанов обратился в ростовский арбитражный суд с требованием о взыскании более 1,2 млрд руб. со своего партнера по бизнесу Андрея Коровайко. Соответчиками по иску также указаны Владимир Чередниченко и Максим Давыдов. Как говорится в заявлении господина Чебанова, затребованная сумма является убытком, который ему нанесли ответчики, реализовав отчуждение его доли в неких активах. Доля была отчуждена в пользу фирмы «Резорт менеджмент». Другие подробности в иске не указаны.

На письменную просьбу «Ъ-Юг» уточнить детали заявленного Аркадием Чебановым отчуждения активов в концерне «Покровском» не ответили, но заверили, что его требование «не имеет под собой никаких юридических оснований».

«В основе корпоративного конфликта лежат недобросовестные действия одного из бенефициаров концерна “Покровский” — Аркадия Чебанова и его родственников, которые в течение нескольких лет незаконно выводили с подконтрольных им предприятий крупные суммы денег»,— также отметили в концерне.

По словам управляющего партнера юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрия Шевченко, споры о передаче доли в бизнесе без согласия ее владельцев в судебной практике редки. «Все такие сделки оформляются нотариально, и нотариус обеспечивает чистоту сделок, поэтому споров по этой части обычно не бывает»,— пояснил юрист.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Резорт менеджмент» зарегистрировано в 2021 году на федеральной территории Сириус (г. Сочи) как туристическое агентство. Учредитель фирмы с долей 99% — Олег Качалов. По данным финансовой отчетности, в прошлом году ООО «Резорт менеджмент» не имело никакой выручки. Контактных телефонов фирмы в открытых источниках нет.

Соответчики Андрея Коровайко по иску Владимир Чередниченко и Максим Давыдов ранее были членами совета директоров ОАО ВЭЛАН (входит в ГК «Концерн “Покровский”»).

ГК «Концерн “Покровский”» включает в себя 35 аграрных предприятий, расположенных в Ростовской области и Краснодарском крае. Земельный банк — 242 тыс. га. Концерну принадлежат два мясокомбината и три сахарных завода, а также завод по производству электрооборудования ВЭЛАН (Ставропольский край).

Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов в розыске как фигуранты уголовного дела. В конце 2021 года Басманный районный суд Москвы санкционировал их заочный арест по обвинению в попытке захвата сельхозугодий предприятия «Слава Кубани». В апреле предполагаемые сообщники бенефициаров «Покровского» предстали перед судом.

Спустя несколько месяцев стало известно о конфликте бенефициаров «Покровского». С прошлого года их доверенные лица заявили в арбитражные суды Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев порядка трех десятков исков со взаимными претензиями. Конфликтующие стороны оспаривают принадлежность долей в бизнесе, назначение руководителей входящих в него структур и другие управленческие решения, принятые партнерами по бизнесу.

В частности, Ангелина Коровайко (мать Андрея Коровайко) пытается взыскать с Олега Чебанова (сын Аркадия Чебанова) 1,3 млрд руб. Как писал «Ъ-Юг», госпожа Коровайко настаивает на взыскании с господина Чебанова-младшего убытков, которые он якобы причинил ТД «ВЭЛАН» (входит в «Покровский»), когда был генеральным директором ТД в 2018–2021 годах.

Вадим Водолазов