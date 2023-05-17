В свердловском поселке произошел пожар на складе птицефабрики

В поселке Буланаш Артемовского городского округа (Свердловская область) произошел пожар на складе готовой продукции и аппаратуры птицефабрики, сообщили в региональном МЧС. Площадь возгорания составляет 400 кв. м.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило 17 мая в 19:23. С промышленной зоны самостоятельно эвакуировались 30 человек, информации о пострадавших нет. В 21:07 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Напомним, по фактам крупных и резонансных пожаров в Свердловской области возбуждено 34 уголовных дела, из которых 26 — по фактам лесных пожаров.

Полина Хабарова

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