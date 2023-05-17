Белгородский губернатор назвал неправдой информацию об обстреле области из танка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте» опроверг информацию об обстреле территории региона из танка. Чиновник объяснил, что информация, которую растиражировали СМИ, не подтвердилась.

«На вопрос, обстреляна ли Белгородская область танком, отвечу — нет. Хотя очень многие СМИ взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками. Перепроверили — неправда»,— сказал глава региона.

Ранее утром Telegram-канал Mash сообщил, что Белгородскую область впервые обстреляли из танка. По данным издания, машину подогнали к украинскому селу Бударки на границе и открыли огонь по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района. Всего якобы выпустили 12 снарядов, а пострадавших и разрушений не было.

Также губернатор прокомментировал вчерашнюю информацию СМИ об обстреле территории региона фосфорными бомбами. По его словам, на месте обстрела были следователи, которые зафиксировали «определенные признаки». О результате проверки этого факта господин Гладков пообещал сообщить позже.

Белгородская область, как и другие приграничные районы России, подвергается обстрелам. Также происходят различные инциденты, в которых страдают люди. Сегодня в Белгородском районе мужчина лишился стопы из-за того, что наступил на мину.

Сергей Толмачев, Воронеж