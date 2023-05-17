Белгородец потерял стопу, наступив на мину во время покоса травы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении человека, наступившего на мину, в селе Черемошное Белгородского района.

По словам главы региона, инцидент произошел, когда мужчина косил траву в овраге. Он наступил на «лепесток», в результате чего ему оторвало стопу. «Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу №2. Сейчас он находится в противошоковой операционной, вся необходимая медицинская помощь оказывается»,— написал господин Гладков в Telegram-канале. В связи с «минной опасностью» он призвал жителей воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной.

В Белгородской области, как и в других приграничных регионах России, из-за обстрелов со стороны Украины действуют режим желтого уровня террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Помимо падения снарядов нередки случаи подрыва на минах. В конце апреля из-за этого в приграничной Журавлевке погибли два человека. В октябре прошлого года в Шебекинском городском округе мужчина потерял стопу из-за того, что тоже наступил на «лепесток».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж