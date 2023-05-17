Квартальная выручка Tencent выросла на 11%

Китайская компания Tencent опубликовала отчетность за I квартал (.pdf), которая оказалась позитивной после нескольких кварталов снижения или отсутствия роста. По итогам первых трех месяцев текущего года выручка Tencent увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила $21,4 млрд. Это самый значительный прирост более чем за год. Как отмечают в Tencent, улучшению показателей в немалой степени способствовало восстановление внутреннего потребления в Китае после снятия жестких антиковидных ограничений. Операционная прибыль по МСФО увеличилась за квартал на 9%, до $5,9 млрд, операционная маржа осталась на уровне 27%.

Tencent — одна из крупнейших инвестиционных и венчурных компаний Китая, специализируется на различных направлениях высокотехнологичного бизнеса, включая разработки в области искусственного интеллекта и электронные развлечения.

Активнее всего, по данным компании, восстанавливался сектор онлайн-игр — как внутренний, так и международный. Это связано, в частности, с выходом таких игр, как «Honor of Kings», которая, как указывается в отчетности, обеспечила «в первом квартале 2023 года рекордную валовую выручку». Высокой оказалась выручка и от игры «CrossFire» для ПК и смартфонов. Продажи видеоигр за пределами Китая выросли на 25% и составили $1,9 млрд. Выручка от принадлежащих Tencent соцсетей, включая WeChat и QQ, увеличилась на 6%, до $4,4 млрд. Доходы от онлайн-рекламы выросли на 17%, до $3 млрд.

Алена Миклашевская