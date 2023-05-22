Председатель Совета федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко:

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«Конкурс “Лидеры России” представляет собой такой скоростной лифт, который поднимает участников конкурса, независимо на каком расстоянии они находятся от Москвы, от центров управления, на разные этажи, в том числе на верхние этажи государственного управления. Это дает молодым людям себя реализовать. Молодежь чувствует себя востребованной государством. И у конкурса очень большие, еще нереализованные, я считаю, возможности, большой потенциал. Интерес к нему по-прежнему сохраняется очень большой. Поэтому Совет Федерации всячески поддерживает этот конкурс. Мы внимательно следим, поскольку мы палата регионов, чтобы представители всех субъектов федерации имели такую возможность участвовать в конкурсе. Замечательный конкурс. Его обязательно нужно продолжать».

(март 2021 года)

Помощник президента РФ Максим Орешкин:

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«Для российской экономики наступил созидательный период, я бы даже сказал, созидательная эпоха. Есть целый ряд направлений, которым предстоит развиваться, что потребует применения современных управленческих подходов. Начинается время, так сказать, освоения собственной страны. Это означает большие инвестиции в инфраструктуру, ее развитие и туризм. Ожидается прогресс в технологическом развитии России. Наступает очень интересный период, и я уверен, что участники конкурса “Лидеры России” займут достойное место в этом процессе».

(апрель 2023 года).

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко:

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«Пятый сезон конкурса “Лидеры России” выявляет самых профессиональных управленцев и потом помогает им эффективно применять свои навыки на пользу родине. Победители получают возможность поработать с наставниками—лидерами предпринимательской сферы и государственного управления, также оценку и рекомендации по развитию собственных управленческих компетенций. Но самый главный приз — стать участником сообщества лучших управленцев России. Это капитал, который будет работать на участников всю жизнь. Именно сегодня компетенции и таланты “Лидеров России” нужны стране, особенно в самой прогрессивной сфере — информационных технологий, которую я курирую.

(апрель 2023 года)