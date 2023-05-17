В первом квартале 2023 года рождаемость в Черноземье упала почти на 6%

В Черноземье по итогам первого квартала 2023 года рождаемость в сравнении с январем-мартом 2022 года снизилась на 5,8%, или на 802 человека. Это следует из данных Росстата. Всего в шести региона в январе-марте родилось 13 104 человека, тогда как в том же периоде ранее 13 906.

Наибольшее снижение в процентах зафиксировано в Курской области. Здесь показатель упал на 9,3%, или на 182 человека — с 1 955 до 1 773.

В остальных регионах Черноземья отмечается куда меньшее снижение: менее чем на 5%. В Орловской области показатель упал на 4,6%, или на 58 человек — с 1 253 до 1 195.

Почти одинаково рождаемость снизилась в Воронежской и Липецкой областях. В первом регионе показатель упал на 3,6%, или на 154 человека (с 4 244 до 4 090), во втором — на 3,8%, или на 77 человек (с 2 027 до 1 950).

В Тамбовской области рождаемость снизилась на 2,1%, или на 35 человек. В первом квартале этого года родилось 1 634 человека, ранее в том же периоде — 1 669.

Меньше всего показать снизился в Белгородской области — на 1,8%. При этом в регионе отмечается наибольшая разница между первыми квартала 2023 и 2022 годов — 296 человек: рождаемость упала с 2 758 до 2 462.

В России в целом показатель снизился на 2,9%, или на 9 139 человек. В январе-марте этого года в стране родилось 311 057 детей, годом ранее — 320 376.

О сокращении смертности в макрорегионе по итогам 2022 года читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Статистика лишилась короны».

Александр Прытков

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