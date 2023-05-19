Клиника L.Raphael участвует в Каннском кинофестивале

Основательница косметической марки и эстетической клиники L.Raphael Ронит Рафаэль в содружестве с коллегами — доктором Гюменером и руководителем исследовательского центра марки профессором Джакомони — проводит в рамках Каннского кинофестиваля «Круиз красоты». Проплывая на яхте вдоль берегов или в открытом море, гости познакомятся с новой процедурой Golden Cure Caviar на основе органического экстракта икры, которая обещает глубокое питание, увлажнение, сияние и выраженный эффект лифтинга кожи. Также в рамках фестивальной недели Ронит Рафаэль представит новость о грядущем во второй половине года открытии центра L.Raphael в Дубае в партнерстве с Medcare.

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