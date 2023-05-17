Камень Дружбы в Ярославле не будут демонтировать

Мэрия Ярославля не планирует демонтировать Памятный знак городам-побратимам, известный также как Камень Дружбы, сказал «Ъ-Ярославль» мэр Артем Молчанов. «Ъ-Ярославль» сообщал, что с предложением убрать камень с площади Волкова к мэру обратился общественник Сергей Казанский. Он считает, что мэрия должна не приостановить, а аннулировать все отношения с городами-побратимами из стран Запада. Также автор письма потребовал убрать памятный знак. Мэр с этим предложением не согласился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Казанский Фото: Сергей Казанский

«Несмотря на то, что в настоящее время партнерские соглашения с рядом европейских стран приостановлены по их инициативе, наши отношения являются историей, которую изменить невозможно. Мы не будем уподобляться странам, которые отказываются от своего прошлого, меняют названия улиц, связанные с нашим городом и страной, делают вид, что побратимских отношений между нами не было. В отличие от них, мы уважаем свою историю и культуру!»,— сказал «Ъ-Ярославль» мэр Артем Молчанов.

Антон Голицын