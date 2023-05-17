В Ярославле требуют убрать Камень Дружбы с городами-побратимами

Ярославский общественник Сергей Казанский обратился к мэру города Артему Молчанову с требованием убрать с площади Волкова Памятный знак городам-побратимам, известный также как Камень Дружбы. «Ъ-Ярославль» сообщал, что Ярославль приостановил побратимские и партнерские связи с городами из Финляндии, Германии, США, Великобритании, Италии, Болгарии и Словакии. Казанский считает, что их надо разорвать вовсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятный знак городам-побратимам

Фото: Сергей Казанский Памятный знак городам-побратимам

Фото: Сергей Казанский

«Я считаю, что договоры о дружбе и сотрудничестве с враждебными России странами должны быть аннулированы. Также прошу убрать с пл. Волкова «памятный знак городам-побратимам». Никакие они ярославцам не братья!»,— пишет мэру Ярославля Сергей Казанский.

Знак общественник предлагает убрать во двор мэрии Ярославля. Памятный знак представляет собой камень с табличкой, указывающей на членство Ярославля во всемирной организации городов-побратимов. Знак был открыт в 1992 году в присутствии мэров городов-побратимов.

Также Сергей Казанский предлагает упразднить отдел международных связей мэрии, в котором работают 3 человека. По мнению общественника, главным итогом международного сотрудничества являются поездки чиновников и депутатов за рубеж за счет бюджета.

Антон Голицын