Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко:

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«“Россия — страна возможностей” — уникальная по своим ресурсам платформа, благодаря которой миллионам россиян уже удалось раскрыть свой потенциал и получить возможности для самореализации. В сферу деятельности платформы входит развитие многих направлений по работе с молодежью и продвижению талантов, в том числе по развитию цифровых компетенций и подготовке квалифицированных специалистов для ИТ-индустрии. Именно эту задачу решает конкурс “Цифровой прорыв”: у его участников есть возможность масштабировать свои проекты и вывести их на качественно новый уровень. Безусловно, этот конкурс дополняет комплекс государственных мер по подготовке кадров для цифровой экономики».

(март 2021 года)

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев:

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«Благодаря поддержке президентской платформы “Россия — страна возможностей” мы провели большой конкурс “Ярославский резерв”: поступило более 14,5 тыс. заявок практически со всех регионов нашей страны, 300 финалистов, 50 человек — победители. Мы сейчас проводим собеседования и будем их приглашать на работу и в правительство Ярославской области, и в муниципальные районы, и в наши промышленные предприятия».

(3 августа 2022 года)

Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф:

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«Россия находится на очень непростом пути с учетом геополитической и экономической ситуации. Новые вызовы требуют выстраивания новых структур, одна из таких необходимых структур — это социальные лифты для тех, в ком кипит энергия, они дают молодым талантам карьерные и образовательные возможности. Такие кадры, которые выходят из конкурса “Лидеры России”, будут отличной подпиткой для развития среды госслужбы и привлекают много внимания со стороны крупных компаний. Мы все еще видим явный дефицит опытных и знающих специалистов. Вообще цель жизни — это развитие, а развитие возможно через самообразование и через единство тела, духа и интеллекта. Я хочу пожелать вам веры в себя, хочу пожелать удачи, потому что это большая составляющая нашей жизни, и, пожалуйста, если вы будете рефлексировать и ставить цели — то это основа всего. Вы победили в очень тяжелом треке, и это говорит о том, что у вас есть все составляющие для того, чтобы быть успешными лидерами».

(7 апреля 2021 года)