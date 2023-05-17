Захарова: США не обращались по поводу ареста экс-сотрудника своего консульства

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что представители США не обращались к российскому дипведомству по поводу ареста бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова.

«Нет, американские представители, американские дипломаты к нам не обращались по этому вопросу»,— сообщила госпожа Захарова в ответ на соответствующий вопрос журналиста в ходе брифинга.

Бывшего сотрудника консульства США на Дальнем Востоке Роберта Шонова суд арестовал не позднее марта 2023 года, указывали собеседники «Ъ». Господину Шонову грозит до восьми лет лишения свободы по делу о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (275.1 УК РФ).

В сообщении суда указано, что мужчина не был согласен с действиями России на Украине и установил в переписке «отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями... США в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ». По данным «Ъ», Господин Шонов работал в генконсульстве США во Владивостоке более 20 лет.

Григорий Лейба