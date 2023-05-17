Краснодарская компания вошла в шорт-лист федеральной премии GIA

Медицинская лаборатория CL LAB вышла в финал премии GenerationS Innovation Award в области корпоративных инноваций

Феликс Гамзаев Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, основатель CL LAB



GenerationS Innovation Award (GIA) первая премия в области корпоративных инноваций в России. Компания CL LAB представила на суд жюри итоги реализованных инновационных проектов за 2021-2023 годы. В их числе разработка мобильного медицинского приложения CL PRIME для широкого круга пациентов и запуск революционного для рынка частного здравоохранения Юга России генетического исследования экзомного уровня CL G.E.N.E.X.23.

Как рассказал основатель краснодарской медицинской лаборатории Феликс Гамзаев, одна из основных задач GIA — анализ и оценка наиболее ярких кейсов в области развития инновационных продуктов.

«Приятно, что жюри премии высоко оценило результаты деятельности нашей локальной медицинской компании наряду с крупнейшими федеральными корпорациями. Мы успешно реализовали себя в развитии мобильного здравоохранения и исследованиях в области генома человека. Особенного внимания заслуживает наше генетическое исследование экзомного уровня CL G.E.N.E.X.23 — это эффективный инструмент диагностики и прогностики, благодаря которому многие люди смогут сохранить здоровье и значительно улучшить качество своей дальнейшей жизни», - рассказал Феликс Гамзаев.

Он также отметил, что сегодня особенно важно знакомиться с лучшими практиками и распространять передовой опыт внедрения прогрессивных технологических решений, чему и содействует премия. «Такой подход повышает качество использования новейших разработок в экосистемах бизнес-структур различного уровня», — сообщил основатель CL LAB.

Всего на соискание премии было подано 200 заявок, из которых по итогам первого этапа отобраны 50 финалистов. В их числе крупнейшие компании страны: АК «АЛРОСА», ОК «РУСАЛ» Х5 Group, ООО «МТС «Российские железные дороги», «Росатом», ПАО «Магнит». ПАО «Аэрофлот», ПАО «ВТБ» АО «АЛЬФА-БАНК» и другие. Победителей премии планируется объявить в конце мая. Подробная информация о участниках шорт-листа представлена на официальном сайте премии GIA.

Премия GIA реализуется при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета и АНО «Цифровая экономика». Партнерами выступили крупнейшие отраслевые ассоциации и союзы, такие как Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ, «Деловая Россия», Российский научный фонд и другие отраслевые ассоциации. Премия вошла в число мероприятий Десятилетия науки и технологий.

Организаторами GIA заявлено, что опыт участников премии войдет в основу первого в России исследования в области корпоративных инноваций. В него будут включены показатели инновационной деятельности российских компаний, интересные кейсы, полезная аналитика, интервью с членами жюри и руководителями компаний-лидеров рынка корпоративных инноваций. Над исследованием будет работать Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета при поддержке Минпромторга России.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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