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Коммерсантъ FM
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Десять лет за зачеты

Бывший преподаватель СибГУ осужден за взятки от студентов

Красноярский суд приговорил к десяти годам колонии общего режима бывшего старшего преподавателя Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (СибГУ) Артура Акзигитова, признав его виновным в коррупции. В деле указывается, что педагог за взятки принимал экзамены и зачеты без проверки знаний, а также выступал посредником при передаче взяток другим преподавателям. Правоохранители подсчитали, что за четыре года он получил от студентов более 800 тыс. руб., из них 300 тыс. руб. в качестве посредника.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Красноярске суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего старшего преподавателя СибГУ, который обвинялся в трех десятках коррупционных преступлений. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. На сайте Красноярского гарнизонного военного суда указано, что речь идет о деле Артура Акзигитова. По данным «Ъ-Сибирь», он бывший сотрудник кафедры технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов СибГУ.

Уголовное дело в отношении Артура Акзигитова было возбуждено в феврале 2020 года Следственным комитетом РФ (СКР) по материалам транспортной полиции.

По данным следствия, в течение четырех лет (с 2015 по 2019 год) студенты давали преподавателю взятки — от 10 тыс. руб. до 110 тыс. руб., а он ставил им положительные оценки без фактической проверки знаний по предмету.

Кроме того, как установило следствие, он выступал посредником в передаче взяток другим педагогам вуза. Следствие подсчитало, что за указанный период преподаватель получил от студентов более 800 тыс. руб., из них 300 тыс. руб.— за посреднические услуги.

Артура Акзигитова задержали и предъявили обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), в деле свыше 30 криминальных эпизодов. Несколько дней преподаватель провел в СИЗО. Позднее его перевели под домашний арест, а затем отпустили под подписку о невыезде. В качестве обеспечительных мер следователи добились ареста автомобиля и земельного участка обвиняемого.

Уголовное дело рассматривал Красноярский гарнизонный военный суд: Артур Акзигитов совмещал преподавательскую работу со службой в МЧС, он имеет звание майора. Как рассказали в пресс-службе суда, вину обвиняемый признал частично, оспаривая ряд эпизодов.

Председательствующий в процессе судья Дмитрий Филипенко назначил преподавателю десять лет колонии общего режима (гособвинение требовало для него на полтора года больше).

После оглашения приговора Артура Акзигитова взяли под стражу и заковали в наручники. Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что в августе прошлого года перед судом предстал бывший заведующий кафедрой технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов СибГУ, который также обвинялся в коррупции. По данным картотеки суда, речь идет об Александре Кацуре. Как указывается в материалах Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, в период с 2015 по 2019 год он получал от студентов взятки на общую сумму более 1 млн руб. за помощь в поступлении на бюджетной основе в магистратуру и аспирантуру факультета гражданской авиации и таможенного дела университета. Экс-завкафедрой присудили шесть лет колонии строгого режима.

Константин Воронов, Новосибирск

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