Суд отменил отданный без конкурса многомиллионный подряд астраханских властей

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Астраханской области и постановил признать ничтожным договор на дноуглубление, который региональные власти заключили без конкурса (.pdf). Цена расторгнутого договора — 463 млн руб.

В марте 2022 года подведомственная обладминистрации служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области заключила восемь подобных контрактов без проведения конкурсных процедур. Общая сумма составила 1,99 млрд руб. Чиновники обосновали решение действующим режимом повышенной готовности, который региональные власти ввели тогда в связи с волной беженцев с Донбасса.

Иск в интересах Федерального агентства водных ресурсов подала Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура: организация выделяла региональным властям деньги на дноуглубление в рамках национального проекта «Экология». Первая инстанция нашла действия астраханских властей законными, однако апелляционная инстанция постановила считать договор подряда с московской организацией ООО «Дортех» недействительным.

Никита Маркелов, Саратов