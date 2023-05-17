«Удмуртавтодор» исключили из прогнозного плана приватизации собственности Удмуртии

Пакет акций Удмуртского автодорожного предприятия исключили из списка прогнозного плана приватизации собственности Удмуртии. Соответствующее решение было принято сегодня, 17 мая, на заседании правительства региона под председательством премьер-министра Ярослава Семенова. С инициативой выступила министр имущественных отношений Анна Боталова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отмечается, что данное решение связано с принятием комплекса мер по финансовому оздоровлению компании.

В то же время в план приватизации включили 15 объектов недвижимости в Можге, Ижевске и Воткинске. Предложения озвучили Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения и Государственная противопожарная служба Удмуртии.

Напомним, в январе стало известно, что команда директора авиакомпании «Ижавиа» Александра Синельникова займется выведением из кризисного состояния крупнейшего автодорожного предприятия Удмуртии. Как сообщил «Ъ-Удмуртия» министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев, такое решение было принято из-за того, что прежние руководители не смогли решить проблемы предприятия. Александр Синельников выступит в качестве кризисного менеджера.

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