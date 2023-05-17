Беседы участкового привели к возгоранию

В Ульяновске задержан поджигатель участкового пункта полиции. На допросе он признался в содеянном, объяснив это неприязнью к полицейским. По его словам, участковые слишком часто проводили с ним профилактические беседы по жалобам его бывшей сожительницы. Следствие готовит ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В среду УМВД России по Ульяновской области сообщило, что сотрудниками уголовного розыска задержан 54-летний житель Ульяновска, подозреваемый в поджоге участкового опорного пункта полиции №4 в Засвияжском районе города, которое было совершено 15 мая около 22:10.

Злоумышленник облил бензином входную дверь и оконную раму пункта полиции, расположенного на первом этаже жилого пятиэтажного кирпичного дома, и поджег.

В результате загорелась деревянная рама окна, были разбиты наружные стекла. Дверь так и не воспламенилась. Возгорание было ликвидировано прибывшим пожарным расчетом.

Подозреваемый был задержан на следующий день прямо на работе. Им, по данным источника, близкого к УМВД, оказался ранее неоднократно судимый Яшар Мамедов. В 2000 году он был осужден за вымогательство и кражу, в 2005 году — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с угрозой убийством, в 2015 году — за умышленное повреждение чужого имущества, в 2017 году — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В последний раз он вышел на свободу в декабре 2022 года.

На допросе Яшар Мамедов свою вину признал, сообщив, что поджег участковый пункт из неприязни к участковым полицейским, в отместку за то, что те регулярно проводили с ним профилактическую работу после скандалов, о которых сообщала правоохранителям его бывшая сожительница.

По информации «Ъ», задержанный пояснил, что у них с бывшей сожительницей есть семилетний сын и он желал увидеться со своим ребенком, а женщина была категорически против.

«Он ей угрожал, она, соответственно, жаловалась в полицию, а ему не нравилось, что участковый фактически вставал на ее сторону, объясняя, что это гражданско-правовые отношения и видеться отцу с ребенком или не видеться, установить отцовство — всем этим занимается суд, надо обращаться туда. Вот и разозлился, решил отомстить»,— пояснил собеседник «Ъ».

В среду региональное управление Следственного комитета РФ (СУ СКР) сообщило, что по факту умышленного поджога возбуждено уголовное дело, задержанному предъявлено обвинение в приготовлении к преступлению (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), обвиняемому снова грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщили в СУ СКР, сейчас готовится ходатайство в суд о заключении обвиняемого под стражу.

Сергей Титов, Ульяновск