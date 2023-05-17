Гран-при «Формулы-1» в Италии отменили из-за аномальных дождей в Эмилье-Романье

Руководство «Формулы-1» отменило этап Гран-при в итальянском городе Имола, который находится в области Эмилия-Романья. Регион затопило из-за аномальных дождей. Об отмене Гран-при сообщила пресс-служба «Формулы-1»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Reuters / Claudia Greco Фото: Michele Nucci / LaPresse / AP Фото: Michele Nucci / LaPresse / AP Фото: Vigili Del Fuoco / AP Фото: Guardia Costiera / AP Следующая фотография 1 / 5 Фото: Reuters / Claudia Greco Фото: Michele Nucci / LaPresse / AP Фото: Michele Nucci / LaPresse / AP Фото: Vigili Del Fuoco / AP Фото: Guardia Costiera / AP

«Невозможно провести мероприятие безопасно для наших болельщиков, команд и персонала. Это правильно и ответственно, учитывая ситуацию в городах области. Было бы несправедливо в это непростое время оказывать дополнительное давление на местные власти и экстренные службы»,— говорится в сообщении.

Из-за сильных дождей в Эмилье-Романье вышли из берегов 14 рек, прошли 250 оползней, обрушился один мост, были затоплены магистраль А-14 и крупные города, в том числе Болонья и Равенна. В затопленных частях городов жители передвигаются на лодках. По данным La Repubblica, из-за непогоды погибли восемь человек. В Болонье, старейшем в мире центре университетской жизни, из-за дождей были закрыты школы.

Из затопленных областей были эвакуированы четыре тысячи жителей, у 50 тыс. человек были проблемы с подачей электроэнергии, у 100 тыс. — с телефонной связью. Пьерлуиджи Ранди, президент Профессиональной метеорологической ассоциации (AMPRO) заявил, что таких дождей в регионе не было уже сто лет. Он связал это со стремительным изменением климата из-за глобального потепления.

Анастасия Ларина