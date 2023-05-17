Доцента УрГУПС будут судить за взятки и мошенничество

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего доцента Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС), который обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), 13 эпизодах получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и в получении взятки в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

В 2021 году доцент организовал схему хищения денежных средств университета, согласно которой не имеющим оснований на получение стипендии студентам назначались ежемесячные выплаты до 40 тыс. руб. Вместе с этим учащихся уведомляли, что половину денег нужно вернуть для вознаграждения студентов, оказавших содействие приемной комиссии. Так, доцентом было похищено около 800 тыс. руб.

В том же году обвиняемый за взятки на 300 тыс. руб. выполнил и утвердил дипломные работы для 13 студентов. Материалы дела направлены в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга. Уголовные дела в отношении посредников в получении взяток находятся на завершающем этапе расследования.

Напомним, сейчас расследуется уголовное дело о мошенничестве в отношении директора Института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова. По данным «Ъ-Урал», дело может быть связано с хищением около 10 млн руб., выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение всероссийских соревнований, проходивших в 2020 году на базе института. Крупнейшим таким мероприятием была VII Всероссийская летняя Универсиада.

Диана Сунагатуллина

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