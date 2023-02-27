Обвиняемый в мошенничестве директор Института физкультуры УрФУ пробудет в СИЗО до апреля

Директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгений Шурманов, останется под стражей до 8 апреля, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. Он обвиняется в мошенничестве в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дело, по данным «Ъ-Урал», может быть связано с хищением около 10 млн руб., выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение всероссийских соревнований, проходивших в 2020 году на базе института. Крупнейшим таким мероприятием была VII Всероссийская летняя Универсиада.

Евгений Шурманов был задержан 15 июня, а заключен под стражу по обвинению в мошенничестве через два дня. В конце июня Министерство спорта России лишило Евгения Шурманова звания мастера спорта по боксу.

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Диана Сунагатуллина