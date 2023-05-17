В Петербурге пройдут Дни Аргентины в 2024 году

Губернатор Александр Беглов и чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики в РФ Эдуардо Антонио Зуайн договорились о проведении Дней Аргентины в Петербурге в 2024 году. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Как рассказал господин Беглов, совместная программа должна включать культурные и деловые мероприятия. Целью проведения Дней Аргентины он назвал налаживание диалога между предпринимателями.

В последний раз Дни Аргентины в Петербурге проводились в 2010 году. Они были посвящены 125-й годовщине установления российско-аргентинских дипломатических отношений.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Петербург и Волгоградская область подписали программу сотрудничества на три года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте